İGA çevresini

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, 1 Ocak 2016'da kurduğu "Sosyal Yatırım Programı"nın bir alt projesi olan "İGA Kalkınma Akademisi"ni hayata geçirdi.

İGA açıklamasına göre, şirket, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) iş birliği ile "Kalkınma İçin Harekete Geç!" sloganıyla yaşları 18 ila 30 arasında değişen 19 gençle, İGA’ya komşu mahallelerde yaşayan bin çiftçi ve mahalleliye iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimi verecek.

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, 1 Ocak 2016'da kurduğu "Sosyal Yatırım Programı"nın bir alt projesi olan "İGA Kalkınma Akademisi"ni hayata geçirdi.

Proje ile birlikte "Kalkınma İçin Harekete Geç!" sloganı kapsamında kırsalda yaşayan gençlerin ve çiftçilerin, kapasitelerini güçlendirmeleri ve geçim kaynaklarından elde ettikleri gelirleri artırmaları hedefleniyor.



KSSD ile ortaklaşa kurulan akademide, yaşları 18 ila 30 arasında değişen, lise ve üniversite mezunu 19 genç, "Etkileşimden Etkili İletişime" ve "Finansal Okuryazarlık" eğitimlerini tamamlayarak, eğiticinin eğitimi sertifikası almaya hak kazandı.

Eğitim alan gençlere sertifikaları, İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Prof. Dr. Kerem Alkin ve Yazar Aret Vartanyan tarafından verildi. Gençlere, projede kullanılmak üzere birer tablet de armağan edildi.







- "Bölge halkının projelere aktif katılımını sağladık"





Sertifika töreninde bir konuşma yapan Kadri Samsunlu, sorumluluk alanlarının sadece proje sahası değil tüm çevresi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurum olarak öncelik verdiğimiz programlardan biri 'Sosyal Yatırım Programı'dır. Bu program kapsamında ekibimiz, projemize komşu olan mahallelerin sosyo-ekonomik yapılarını araştırdı. Elde ettikleri sonuçlarla somut, pozitif etkiye sahip, etkin projeler tasarlayıp hayata geçirdi. Bu çerçevede, Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi’ne yardım ettik, Tayakadın’da okuma-yazma eğitimleri başlattık ve kadın kooperatifi kurduk. Bu program ile 2016-2018 tarihleri arasında 2 bin 500 kadın olmak üzere 6 bin kişiye ulaştık. Program çerçevesinde ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Hem bölge halkının projelere aktif katılımını sağladık hem de yaygınlaştırdık.

Şimdi ise KSSD gönüllülerinden oluşan mentörler eşliğinde eğiticinin eğitimi verdiğimiz 19 gencimiz ile bin çiftçi ve mahalle sakinine ulaşarak finansal okuryazarlık ve iletişim konularında bölge halkının farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin katılımı ile kısa vadede finansal konulardaki farkındalığın yaratılması ve uzun vadede ise nitelikli istihdam ve girişimciliğin artırılması amacıyla Mart 2018 tarihinde İGA Kalkınma Akademisi’ni kurduk."

Samsunlu, eğitim alan gençlerin, finansal okuryazarlık ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere KSSD tarafından mayıs ayında düzenlenecek sosyal girişimcilik, iş planlama, iş yönetimi, iletişim becerileri, inovasyon ve istihdam konuları kapsayacak yaz okullarına davet edileceklerini belirterek, ileri aşamada ise bu eğitimlerden sonra gençlerin KOSGEB girişimcilik desteklerine ve İGA yerel istihdam çalışmalarına yönlendirileceğini açıkladı.