İftara geç kalanlara hurma ve su dağıtıyorlar

KAYSERİ (AA) - AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları üyeleri iftara geç kalan vatandaşlara hurma ve su ikramında bulunuyor.

Gençlik Kollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, evlerine iftar için geç kalan vatandaşlara hurma ve su ikram ediyor.

Evlerine iftar açmak için giden vatandaşların "İftara 5 kala" isimli projeyi olumlu karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "İftara 5 kala" projesinin ramazan ayı boyunca devam edeceği kaydedildi.