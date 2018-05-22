İftar yemekleri evlerine götürülüyor

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesince iftar çadırına gelemeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi ve hasta kişilerin evlerine yemek servisi yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi tarafından ramazanda geleneksel hale getirilen iftar çadırlarında Kahramankazanlılar ağırlanmaya devam ediliyor. Milli Egemenlik Parkı’'a kurulan iftar sofralarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gönül sofralarında birbirleriyle sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar arasındaki kaynaşma ve dayanışma artıyor.

Ayrıca, iftar sofralarına gelemeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlar unutulmuyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlara ise iftar öncesinde her gün sıcak yemek servisi yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ramazanın sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Belediye başkanı seçildiğim 2004 yılından bu yana Kahramankazanlılarla 52 bin 500 nüfuslu bir aile olduk. 14 yıldır hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Ekiplerimiz, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnızca ramazan ayında değil, sürekli olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Onların yüzlerindeki bir tebessüm bizim için en büyük mutluluk oluyor." dedi.