İftar çorbasını Belediye Başkanı Seçen dağıttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında kurulan geleneksel iftar sofrasında, Belediye Başkanı Atilla Seçen vatandaşlara çorba dağıttı.

Pazar yerinde oluşturulan iftar sofrasına gelen Seçen, vatandaşlarla sohbet etti, etkinlikten sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz'dan organizasyonla ilgili bilgi aldı.

İftar vaktinde aşçılarla birlikte tezgaha geçerek eline kepçeyi alan Seçen, yemeklerin yanında ikram edilen çorbayı kendisi dağıttı.

Ramazan boyunca belediyenin öncülüğünde hayırseverlerin desteği ile düzenlenen iftar sofrasında, her gün yaklaşık bin 500 kişiye hizmet veriliyor.

