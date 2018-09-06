İDO ve Marmaray seferleri için İETT'den yeni hat

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 7 Eylül'de hizmete sunulacak MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının, Yenikapı sahil, Kumkapı, Yenikapı Marmaray ve Langa Davutpaşa güzergahında hizmet vereceğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İDO'nun Yenikapı terminali ve Yenikapı Marmaray/Metro istasyonu arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından İDO ve Marmaray/Metro sefer saatlerine uyumlu olarak planlanan MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının, Yenikapı sahil, Kumkapı, Yenikapı Marmaray ve Langa Davutpaşa güzergahında hizmet vereceği belirtildi.

MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattının 7 Eylül'de hizmete sunulacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro, M1B Yenikapı-Kirazlı metro, M2 Yenikapı-Hacıosman metro ve M3 Kirazlı-Olimpiyat metro-Başakşehir metro hatlarından MR5 hattına, MR5 hattından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro, M1B Yenikapı-Kirazlı metro, M2 Yenikapı-Hacıosman metro ve M3 Kirazlı-Olimpiyat metro-Başakşehir metro hatlarına ücretsiz aktarma yapılabilecektir."

MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattı sefer saatleri ile ilgili http://www.iett.istanbul/ veya https://www.ido.com.tr/ adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu



