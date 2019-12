İdlibli Gadir bebek Rus bombalarına inat yaşama tutundu

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda siviller hedef alınmaya devam ediyor.

Geçen hafta İdlib'in güneyindeki Cizraya köyü, muhaliflere ait uçak gözlem evinin bilgilerine göre, rejimin karadan Rusya'nın da havadan saldırılarına hedef oldu.

Köyde ocağına ateş düşen ailelerden birinin 21 günlük kız bebeği Gadir'in kanlar içindeki görüntüleri de sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Gadir bebek kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinden sağ çıkmayı başardı. Halen yoğun bakımdaki 5 yaşındaki ablası Rahaf'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Gadir bebeğin ailesi, bombalarla can veren anneannesini ve dayısının yasını tutuyor.

"Bir anda kapı ve pencereler uçtu"

Gadir bebeğin annesi Um Vaed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O gün akşam vakti sofrayı kurmuştum. Roketler evimizin yanına düştü. Bir anda kapı ve pencereler uçtu. Daha sonrasında evimiz hava saldırısının hedefi oldu." dedi.

Um Vaed, "Saldırıda annem ve bir kardeşim şehit düştü. 4 kız kardeşim yaralandı. Gadir yaralandı. Büyük kızım hala yoğun bakımda. Biz ne yaptık onlara? Bu zulüm neden? Sizde merhamet kalmadı mı?" diye konuştu."Mezarlarından mı çıkarayım"

Babasının saldırı sonrası akli dengesini yitirdiğini kaydeden Um Vaed, "Annemi ve kardeşimi artık nasıl göreceğim? Mezarlarından mı çıkarayım? Bizi kurtaracak kimse kalmadı mı? Bizi enkaz altından çıkarıp üst üste koydular." diyerek sitem etti.

Um Vaed, 3 haftalık bebeği Gadir'in yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Ey bizim durumumuzu görenler; Bu duruma son veremez misiniz? Bize yardım edemez misiniz ?" ifadelerini kullandı.

"Bu cehennemden kurtulmak istiyoruz"

İdlib Merkez Hastanesi doktoru Muhammed Abraş, Gadir'in başından ve göz bölgesinde yaralandığını, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Ailenin yaşadığı evin enkaz altında kaldığını aktaran Abraş, "Gadir çok şükür iyileşiyor. 5 yaşındaki ablası ise hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Cerrahi müdahalesi yapıldı." diye konuştu.

Abraş şunları kaydetti:

"Hastanemiz Esed rejimi ve Rusya'nın vurmak istediği hastanelerden birisi. Geçen yıl nisandan bu yana yaklaşık 44 sağlık merkezi vuruldu. O yüzden bu hastane yaralılar için ilk acil ve müdahale hastanesi niteliğindedir. Yaralıların çoğu kadın ve çocuk. Birkaç gün önceki saldırıda ölen çocuklar olmuştu. Anne ve iki çocuğu vefat etti. Biz hastanede sürekli bu durumlarla karşı karşıyayız. Malzemelerimiz hemen tükeniyor. Tehlikeli bölgedeyiz. Bu trajedinin ve saçmalığın son bulmasını istiyoruz. Her an uçaklar üzerimizde uçuyor. Bu cehennemden bir an evvel kurtulmak istiyoruz."