İdlibli çocukların tahtasız ve kitapsız 'çadır okulu'

HATAY (AA) - Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib bölgesine yönelik saldırıları, okul yaşlarındaki çocukların eğitimlerini de yarım bıraktı.

Kampların her türlü olumsuzluğa rağmen okumak isteyen çocukların bu çağrısına, bölgedeki eğitim gönüllüleri karşılık vermeye çalışıyor.

Geçtiğimiz ay kurulan ve 200'e yakın ailenin kaldığı Harbanuşi kampındaki çocuklar için harekete geçen gönüllüler, kampın ortasındaki alana 12 metrekarelik çadır kurdu.

Yazı tahtası henüz olmayan, zemini çamurlu çadır sınıfa 5 sıra ve masa konabildi ve zaman kaybetmeden eğitime başlandı.

Defteri, kalemi ve kitapları olmadan sıraları dolduran öğrenciler ise haftalardır uzak kaldığı "okullarına" kavuşmanın hüzünlü mutluluğunu yaşıyor.

Çadır okulun kurucusu Ahmed Hammud, AA muhabirine, Harbanuşi Mahalle Komitesi olarak çocuklara okul yapma kararı aldıklarını belirtti.

Şartlar ne olursa olsun çocukların eğitimine önem verdiklerini aktaran Hammud, "Bu hafta hizmete giren okula şu an 15 öğrenci düzenli devam ediyor. Okul henüz yeni, bu sayı artacak. Burada çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Arapça dili, çeşitli oyunlar öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Sosyal yaşamı öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Okulun eksiklerini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Hammud, imkanları olduğunda okulu büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Fattuma "Okulumuz çok güzel. Çok memnunuz." ifadelerini kullanırken bugün ilk kez okula geldiğini belirten 9 yaşındaki Muhammed de yeniden okula gidebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Diğer öğrenciler de okula gitme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.