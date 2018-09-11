İdlib'e hava saldırısına tepki

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasına tepki gösterildi.

Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilcisi Seyfettin Cerit, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç savaşın 7. yılında, insanı bilanço hakkında verilen rakamların artık bir anlam ifade etmediğini söyledi.

İdlib'e olası bir saldırıda 100 binlerce insanın, yeniden mülteci durumuna düşeceğini belirten Cerit, oluşacak katliamların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'nin adeta uluslararası güçlerin hesaplaşma arenasına döndüğüne işaret eden Cerit, şunları kaydetti:

"Suriye’de insani bedel giderek büyüyor. Savaş sırasında uygulanmış olan her türlü şiddet öylesine kanıksandı ki, 7. yılında insani bilanço hakkında verilen rakamlar artık insanlar için bir anlam ifade etmez hale dönüştü. Son iki yıldır ilan edilmiş olan ’çatışmasızlık bölgeleri’ ilk anlarda barış için önemli bir adım gibi görünmüştü. Ancak, Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırıları binlerce sivilin ölümü ile sonuçlandı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran zirvesindeki ateşkes önerilerini de benimsediklerini dile getiren Cerit, "Bu çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib daha büyük bir insani krize gebe görünmektedir. Çünkü, kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu için buraya gelen 3 milyonun üzerinde mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır." ifadelerini kullandı.



