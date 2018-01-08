Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İdlib'e hava saldırıları: 24 ölü

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gece yapılan hava saldırılarında 24 sivil hayatını kaybetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:44
İdlib'e hava saldırıları: 24 ölü
banner230

İDLİB

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki Suriye'nin İdlib ilinin Kın Safra, Şeyh Ahmet, Kefrenbil, El Gadfe, Ken Sfra ve Falul köyleri gece boyunca çok sayıda hava saldırısının hedefi oldu.

Hava saldırıları sonucu, Falul'da 12, Kefrenbil'de 3, Şeyh Ahmet'te 3, el Gadfe ve Ken Safra köylerinde toplamda 4 ve Ebu Zuhur beldesinde 2 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını bitirdi.

Yaralılar İdlib'deki hastanelere götürüldü.

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son 3 haftada yoğunlaşan hava saldırılarında 90'ın üzerinde sivil öldü, 200'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya’nın ihlalleri devam etmişti.


Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim