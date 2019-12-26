İdlib'deki askeri muhalifler Esed rejiminden 7 köyü geri aldı

İDLİB (AA) - Astana anlaşmasını hiçe sayarak İdlib'in güney kırsalında ilerlemeye çalışan Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplara karşı operasyon başlatan askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, daha önce kaybettikleri bazı noktaları geri almayı başardı.

Bu kapsamda, İdlib'in Marratinnuman ilçesinin güneyindeki Dar es Selam, Amdudiye, Sıhyan, Babolin, Salihiyye, Keferbasin ve Tekane köyleri ile sivillerin tahliye yolu üzerindeki Hiş Köprüsü geri alındı.

Böylece 20 Aralık'ta kara saldırısı başlatan rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 40'tan 33'e düştü.

Rejim güçlerinin bu sürede girdiği yerleşimler şöyle:

"İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile Hirbet Marata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, El-Falül, Um Celal, Um Tüveyne, Recmül Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Babulin, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Hureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman köyü.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Marratinnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 217 bini buldu.