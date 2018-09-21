İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi

- Milli Savunma Bakanlığı: - "Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlenmiştir" - "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Diğer konular hakkındaki çalışmalara devam edilecektir"