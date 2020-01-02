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İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç ederek Harbenuş bölgesinde kurulan çadırlarda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı.
Genel 02.01.2020, 11:14
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını belirtti.
Tosun, göç eden ailelere sınırın Suriye tarafında gıda, barınma ve nakdi desteğin sağlandığını da kaydetti.