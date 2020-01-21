İdlib'de ateşkese rağmen 50 sivil öldü, 31 binden fazla kişi göç etti

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda 50 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden edildi.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün AA ile paylaştığı bilgilere göre, ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Rusya 232, Esed rejimi 89 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 2 okul, 2 Sivil Savunma merkezi, bir toplanma merkezi olmak üzere 6 yaşam merkezi hedef alındı.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında 13'ü çocuk, 3’ü kadın, biri Sivil Savunma görevlisi, toplam 50 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç edenlerin sayısı 31 bin 500'e ulaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Muhabir: Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa