İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), iş makineleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçtikten sonra güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Mahalledeki çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

