İdil Biret'ten hasta çocuklar yararına konser

İZMİR (AA) - İdil Biret'in, 3 Kasım 2018'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) vereceği konserle kanser hastası çocuklara destek olacağı bildirildi.

"Her Nota Bir Umut Projesi" yürütücülerinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek konserin geliri, İzmir'de ikamet eden hasta çocuklar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Kemik İliği Nakil Merkezi yararına kullanılacak.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, konser öncesi tüm biletlerin tükendiğini belirterek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Projenin Sanat Danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel de İzmirliler'in yoğun ilgisinden mutluluk duyduklarını belirtti.