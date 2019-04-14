"İdeolojik sendikaların emek tehdidine izin vermeyeceğiz"

ANKARA (AA) - Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, şu ana kadar belediyelerde 2 binin üzerinde Bem-Bir-Sen üyesinin baskı ve tehditle istifa ettirildiğini belirterek, ideolojik sendikaların emek ve emek tehdidine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Uslu, konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen belediye başkanlarını tebrik etti.

Propaganda sürecinde demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin bugün intikam duygusuyla hareket ettiklerine üzülerek şahit olduklarını belirten Uslu, seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz bazı belediye başkanlarının henüz mazbatasını bile almadan üyelerine sistemli bir baskı politikası uygulamaya başladığını ifade etti.

Seçimlerin üzerinden daha 15 gün geçmeden birçok belediyede Bem-Bir-Sen üyelerine baskı yapıldığını dile getiren Uslu, "Bazı sendikalar üyelerimizi Bem-Bir-Sen'den istifa ederek kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadır. Şu ana kadar 2 bini aşkın üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerinde istifa baskısı sürmektedir." ifadesini kullandı.

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Uslu, şöyle konuştu:

"Eğer çalışanların iradesine konulmak istenen bu ipotekten parti ve belediye başkanının bilgisi yoksa bu çok vahim bir durum. Eğer yasalarda suç olan sendikal baskı başkanların bilgisi dahilinde oluyorsa bu daha da vahim bir durumdur. Parti ve belediye başkanları ya kendi isim ve güçlerini kullanarak emekçilere baskı yapanlara 'dur' diyecek ya da bunun siyasi, hukuki, ahlaki ve sosyal maliyetine katlanacaklardır. İdeolojik sendikaların emek ve emek tehdidine izin vermeyeceğiz."