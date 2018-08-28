İcra Müdürü Balcıoğlu görevine başladı

YOZGAT (AA) - Yerköy İcra Müdürü Funda Balcıoğlu, görevine başladı.



Yerköy İcra Müdürü Halil Turhal'ın, İstanbul Adliyesine tayin edilmesinin ardından boşalan göreve atanan Funda Balcıoğlu görevine başladı.



Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yerköy'de göreve başlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yerköy'ün güzel bir ilçe olduğunu anlatan Balcıoğlu, "Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. İlçede bulunan resmi dairelerde koordineli bir şekilde çalışıp görev sürem boyunca görevimi en iyi şekilde icra etmenin gayreti içinde olacağım." dedi.