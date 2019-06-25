KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Birimi tarafından, İçme Kullanma Suyu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantı Çevre Sağlığı Birimi tarafından hazırlanan genel sunumla başladı.

Toplantıda, şebeke sularının genel durumu, uygunsuz su takipleri, alınması gereken önlemler, yasal müeyyideler, KASKİ tarafından şebeke sularında yapılan çalışma ve analiz gibi önemli konular tartışıldı.

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan yaptığı konuşmada, Kayseri geneli yerleşim yerlerindeki otomatik klorlama cihazları oranının yüzde 99,96 olduğunu belirterek, bu oranın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Programa, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve KASKİ yöneticileri katıldı.