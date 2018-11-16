İçişleri Bakanlığından trafik denetimlerine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, "Sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının 2018 yılı sonuna kadar yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı" yönünde sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, kamuoyunu yanıltıcı ve güvenilirliği zedelemeyi amaçlayan paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının, 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı şeklindeki paylaşımlar, gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Trafik denetimlerinin amacının, önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin mücadele etmek olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle son zamanlarda yaptığımız denetimlerin en önemli konusu, kaza sonrasında vatandaşlarımızın hayatta kalmasını sağlayacak en önemli güvenlik tedbiri olan emniyet kemerinin tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılmasını sağlamak ve en büyük kaza nedeni olan araç sürerken cep telefonu kullanılmasını önlemektir. Trafik denetimlerinin amacı, yasaların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hayatta kalmasını sağlamaktır.

Bu amaçla ülke genelinde trafik denetimleri, trafik kazalarının nedenleri, günleri, zaman dilimleri analiz edilerek belli bir sistematiğe göre yıllık olarak planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Bu nedenle iddia edildiği gibi 'Belli bir periyotta (1-3 ay) denetim yapılarak sonra denetimler bırakılacak' diye bir şey söz konusu değildir. Trafik denetimlerimiz, trafik güvenliğini sağlama ve can kayıplarını azaltma amacına yönelik olarak belirlenen ve sürekli geri bildirimlere göre güncellenen planlamalarımıza göre yıllık olarak kesintisiz devam edecektir."

Muhabir: Muhammed Boztepe