ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığın, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun "2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine" verdiği cevabın kamuoyuna çarptırılarak servis edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığıyla ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerine cevapların Bakanlıkça verildiği bildirildi.

Birçok milletvekilince bu cevapların basına doğru servis edilirken, bazı milletvekillerinin kimi zaman çarpıtılarak kimi zaman anlamından kopartılarak kimi zaman da tahrif edilerek kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde basınla paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi'ne verdiği cevaba istinaden, 13 Mayıs'ta bazı basın yayın organlarında, '2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine' dair gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir. Oysa ki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir."

Açıklamada, ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Yine bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığımızın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun '2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine' verdiği cevap da kamuoyuna çarptırılarak servis edilmiştir. Basına verilen bilgilerde 'Değişik firmalardan alınan silahlara toplam 3 milyar 469 milyon 320 bin lira ödendiğine' dair gerçekle alakası olmayan, tamamen abartılı maliyet rakamı yer almıştır.

Oysa ki söz konusu soru önergesine verilen cevap incelendiğinde 'Üç farklı firmadan alınan silahların toplam maliyetinin 34 milyon 693 bin 200 lira olduğu açıkça görülmektedir. Gerçek maliyetin 100 katı olan 3 milyar 469 milyon 320 bin lira rakamını basınla paylaşmak, bilginin nasıl çarpıtılarak manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır. Bakanlığımız yürüttüğü çalışmalarla ilgili her zaman şeffaflıktan yana olmuş, hiçbir zaman kamuoyundan bu tür bilgileri gizlememiştir. Ancak kasıtlı bir şekilde son zamanlarda sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak bu davranış biçimlerini kamuoyuyla paylaşmayı bir görev biliyor saygılarımızı sunuyoruz."



