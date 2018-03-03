İçişleri Bakanlığından 'kayıp silah' açıklaması

ANKARA (AA) - Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kayıp silah sayısına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda şu ifade kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir.



Kamuoyuna duyurulur❗

— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 3 Mart 2018

"İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadar olan 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir."

Muhabir: Orhan Onur Gemici