İçişleri Bakanlığından açıklama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan Polis Başmüfettişi Ünal Çoban'ın kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden Ünal Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." ifadeleri kullanıldı.