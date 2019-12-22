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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından, PKK/KCK'lı 3 teröristin güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim olduğu, 2019'da ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 260'a ulaştığı bildirildi.
Genel 22.12.2019, 21:33
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı.
Bu kapsamda, PKK/KCK'lı 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Öte yandan, 2019'da ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 260'a ulaştığı kaydedildi.
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