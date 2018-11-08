İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme mağduru olmamak istiyor

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Temmuz ayından bu yana görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıklamadı.

İçişleri Bakanlığı personeli 21 Nisan 2018 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına girdi, 7 ila 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapıldı.

Yeni hükümet modelinden dolayı, Bakanlık sözlü sınav sonuçlarını açıklayama işlemini erteledi.

Geçen sürede, Bakanlık, Devlet Personel Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına, şef veya şube müdürü kadrolarının iptal edilip edilmediğini sordu. Gerekli cevaplar da geldi.

Ancak, İçişleri Bakanlığı, gelen bu olumlu cevaplara rağmen sonuçları açıklamamıştır.

Bakanlık personeli, mağduriyetlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görülmesini ve sonuçların en ivedi şekilde ilen edilmesini bekliyor.

Kaynak: Memurlar.net