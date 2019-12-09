Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Genel 09.12.2019, 09:52
İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
banner230

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@