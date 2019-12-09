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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Genel 09.12.2019, 09:52
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
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