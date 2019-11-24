Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin, Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları olduğunu bildirdi.
Genel 24.11.2019, 12:18
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Muhabir: Muhammed Boztepe
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:33
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:30
|Yatsı
|18:51