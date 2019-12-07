İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce, Nevşehir’de şehit ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir’de Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin’in ailesini ve Afrin Gazisi Zeki Didinmez’i ziyaret etti.

Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışması için Nevşehir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in Avanos ilçesinde bulunan ailesini ziyaret eden İnce, burada şehidin babası Şener, annesi Gülay ve eşi Tuğba Tekin’e başsağlığı diledi.

Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler Afrin Gazisi Zeki Didinmez’i evinde ziyaret etti. Didinmez ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten İnce, şehitlik makamı ve gaziliğin herkese nasip olmayan yüce bir makam olduğunu belirtti. İnce, “Şehitlik mertebesine yükselen ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatları olan sizlere minnet ve şükran borçluyuz” dedi.

İnce, son olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte Nevşehir-Avanos karayolundaki polis noktasını ziyaret etti. Buradaki polis memurlarına hayırlı görevler dileyen Yılmaz, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.