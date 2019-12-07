İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce: "81 ilimizi İZDES projesi ile takip ediyoruz”
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce İçişleri Bakanlığı Tarafından 81 İlde Başlatılan İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Çalişmalari Kapsamında Nevşehir’e Geldi.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan izleme ve değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında Nevşehir’e geldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilden başlatılan izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında başlatılan çalışma kapsamında İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir’e geldi. İnce, Nevşehir’de yapacağı çalışmalar kapsamında ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada ilk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce gazetecilere yaptığı açıklamada Nevşehir’de İZDES çalışmaları kapsamında bulunduklarını ifade ederek Nevşehir’de vatandaşların memnuniyetinin yüksek olduğu konuları diğer illerimize de yansıtacağız dedi.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Nevşehir Valiliğinde yapılan toplantının ardından ise Nevşehir’de bulunan sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek burada STK’ların taleplerini de dinleyecek.
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