İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütlerinin son kırıntıları kaldı

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütlerinin son kırıntıları kaldı. Güvenlik güçlerimiz haklarından geliyor. Hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında düzenlenen iftar programının ardından Silopi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, ilçe merkezinde bulunan Sanat sokağını gezdi. Esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Soylu, yeni açılan bir işletmeye giderek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başak Mahallesi'ndeki Başak Köy Kalekolunda görevli asker, polis, bekçi, korucu ve diğer güvenlik personeli ve idarecilerle buluştu.

Duanın ardından güvenlik güçleriyle sahur yapan Soylu, devlet millet el ele güvenlik güçlerinin de yardımıyla ülkede huzur ve sükunetin sağlandığını dile getirdi.

Millet olmanın kolay bir iş olmadığını ifade eden Süleyman Soylu, "Acılarla millet olunur. Bir iftar, sahur sofrasının etrafında hep birlikte Allah'a el açarak, dua ederek millet olunur. Bazen halay çekerek, bazen ay yıldızlı bir tabutun altına omzunu koymak için sıra kaparken millet olunur." diye konuştu.

"Büyük bir sınavdan geçtik ve bu sınav bu milletin zaferiyle sonuçlandı"

Dili, dini, milleti ayrı olan birçok insanın ellerini açıp Türkiye için dua ettiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Çok üzerimize gelindi. Özellikle bizi birbirimize karşı çok kışkırtmaya çalıştılar. Kamu düzenini altüst etmeye, hukuku bertaraf etmeye, demokrasiyi rafa kaldırmaya çalıştılar. Bunları yaparken de gücümüzü eksiltmeye çalıştılar. Ama Allah'a şükürler olsun bu milletin ortaya koyduğu irade galip geldi. Bugün sokaklarda insanlar huzurlu bir şekilde gezebiliyorsa, terörle mücadele hukuk ve demokrasi çerçevesinde ortaya konulabiliyorsa milletimizin ortaya koyduğu iradenin galibiyetidir."

15 Temmuz'da da millet olma şuurunun yaşandığını belirten Soylu, "Kolay değil F16'lara karşı çıplak ellerle mücadele etmek. Kolay değil tankların karşısında durup 'Siz bunu yapamazsınız.' demek. Büyük bir sınavdan geçtik ve bu sınav bu milletin zaferiyle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin son kırıntıları kaldı. Güvenlik güçlerimiz haklarından geliyor"

Terörle mücadeleyi geri adım atmadan sürdürdüklerini dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şunları aktardı:

"Terör örgütlerinin son kırıntıları kaldı. Güvenlik güçlerimiz haklarından geliyor. Hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Başka bir şey yapmaya çalıştılar ve sınırlarımızın dışında yuvalanmaya çalıştılar. Allah'a şükür Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de bir tarafta DEAŞ, bir tarafta PYD/PKK ile mücadele ederek dünyaya şunu gösterdik, 'Biz öyle kolay lokma değiliz.' Dünyaya bunu anlatmaya çalıştık."

Programın ardından İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Bakan Soylu'ya yöresel halı ve bal hediye etti.

Süleyman Soylu, alandan ayrılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan konutlarda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Muhabirler: Bestami Bodruk, Şimal Müldür , Mehmet Demirhan