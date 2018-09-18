İçişleri Bakanı Soylu: PKK son nefesine geldi

ÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı Belediye Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası kapsamında Yaran Kültür Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, birilerinin kemikleştirmeye çalıştığı sorunları Allah'ın izni ve milletin iradesiyle çözdüğünü söyledi.

Son yıllarda terör örgütü PKK ile etkin mücadele sergilediklerini vurgulayan Soylu, "Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK neredeyse son nefesine gelmiştir. Bakın, arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık. Teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum. Terör örgütü için bu kış çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yazın kahramanlarımız nasıl güçlü bir çalışma ortaya koyduysa sonbahar, kış, evet, terör örgütü için çok sert olacak." diye konuştu.

"Bütün kırıntılarını süpürüyoruz"

Son dönemde etkisiz hale getirilen teröristlere değinen Soylu, "Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Bu yıl, sene sonu gelmeden 65 tanesini bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Dün Tunceli'de, Kutuderesi'nde 10 teröristi daha gereğini yerine getirip etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz." dedi.

Uyuşturucu operasyonları

Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Uyuşturucu tacirlerine yönelik sahadaki baskımızı her gün daha fazla artırıyoruz. Uyuşturucu operasyonlarımız neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını tutuklayarak cezaevine gönderdik." ifadesini kullandı.

Trafik kazalarının Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu, bakanlık olarak bu alanda da çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Trafik meselesinde tam bir teyakkuz halindeyiz. Özellikle emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı... Bir de böyle sokaklarda hızlı hızlı gidip yay çizenler var ya... Onlar da dahil olmak üzere sürekli yeni önlemler alıyoruz. Bayramda yollardaydık. Çocuklarımıza emanet ettik trafiği, kırmızı düdükle beraber. Yine çocuklarımıza emanet etmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin güney sınırındaki sorunlara dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'nin güney sınırındaki problemleri bölge ülkelerle birlikte çözmek üzere ciddi irade ortaya koyuyoruz. Ortadoğu'ya gelecek barışın Türkiye'ye ve mazlum milletlere ne kazandıracağını birileri çok iyi biliyor ve bundan rahatsız oluyor. İnşallah bu bölgelere kalıcı barış gelecektir ve Türkiye, Allah'ın izniyle bunda en büyük pay sahibi olan ülkelerden biri olarak tarihe geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Gazi Nogay