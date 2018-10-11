İçişleri Bakanı Soylu İranlı mevkidaşını kabul etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Konuk Bakanın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makamda görüşmelere devam edildi.

Soylu burada yaptığı konuşmada, mevkidaşını Türkiye'de görmekten onur duyduğunu, İran ile Türkiye arasında tarihi bağların olduğunu, iki ülkenin özellikle son iki yılda iş birliği ve sorumluluk kapsamında önemli adımlar attığını ifade etti.

Bakanlar düzeyindeki sıkı iş birliğinin yanı sıra aynı zamanda bakan yardımcıları ile emniyet, jandarma ve göç konusunda aynı iş birliğinin sürdüğünü anlatan Soylu, bu ilişkinin son dönemde üst düzeye ulaştığını söyledi.

Terör, uyuşturucu, düzensiz göç, kaçakçılık, sınır güvenliği gibi konularda iki ülkenin müşterek mücadele sergilediğini hatırlatan Soylu, bu konuların heyetlerarası görüşmelerde de ele alınacağını dile getirdi.

Türk heyetlerinin İran temasları sırasındaki misafirperverlikleri nedeniyle konuk mevkidaşına teşekkür eden Soylu, "Her zor dönemde karşılıklı iş birliğimiz ve adımlarımız, bizleri hem umutlandırmış hem cesaretlendirmiş hem de kuvvetlendirmiştir." diye konuştu.

İran İçişleri Bakanı Fazlı

Bakan Abdurrıza Rahmani Fazli ise İran ve Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki ilişkileri yakından takip ettiği için Soylu'ya teşekkür etti.

İran milleti, hükümeti ve aynı zamanda dini liderinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ciddi olduğunu ifade eden Fazli, "Bütün koşullarda iki ülkenin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi bizim ülkemizin önceliklerinden biridir." dedi.

"İş birliklerinin yanı sıra iki bakanlık olarak daha farklı alanlarda da ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum." diyen Fazli, şunları kaydetti:

"Bölgesel konular iki ülkenin İçişleri Bakanlığının gündemine alınabilir. Biz bölgesel konularda da hemfikir olarak ortak işler yapabiliriz. Eğer biz özellikle bölgesel konularda da ilişkilerimizi takviye edersek ve diğer ülkelerin de konuya dikkatini çekmeyi başarırsak, onların da bizimle iş birliği içerisinde olmalarını sağlayabilirsek hem güvenlik alanında hem de ekonomi ve siyasi konularda daha fazla ilerleme gösterebiliriz.

Biz tam anlamıyla buna inanıyoruz. Bölgesel konular bölgedeki ülkelerin eliyle çözülmelidir. Türkiye'yi bölgemizdeki en önemli en etkili ülkelerden biri olarak görüyoruz. Ziyaretler ve toplantıların düzenlenmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve iki ülke halkının refah seviyelerinin daha da artmasına yardımcı olur."

Kabulün ardından iki bakan başkanlığında heyetlerler arası görüşme basına kapalı devam etti.