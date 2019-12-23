İçişleri Bakanı Soylu: Avrupa 'Ne olursunuz bizi kurtarın' diyecek

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dikmen Yerleşkesi'ndeki İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

Yaşanan güvenlik problemlerinin tamamına yakınının dışarıdan kaynaklandığını belirten Soylu, yurt içindeki başarılı ve kararlı operasyonlarla bitirilmeye yüz tutan terör örgütü PKK ve DHKP-C ile dünyanın en vahşi terör örgütü DEAŞ'ın, dışarıdan kurucu ortakları ve müttefiklerinin olduğunu söyledi.

Müttefikler veya sermayedar ortakların, bu örgütleri operasyonel iş birliklerine bile yönlendirdiğini ifade eden Soylu, göçmen kaçakçılığında PKK/YPG ile DEAŞ'ın alenen ortaklık içinde olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, terörle aynı derecede bir tehdit olarak mücadele ettikleri uyuşturucunun arkasında da yine dışarıdaki organizasyonlar ve aynı müttefiklerin bulunduğuna dikkati çekerek, eskiden beri yaşanan istikrarsızlıkların tamamına yakınının da dış kaynaklı organizasyonlar sebebiyle olduğunu vurguladı.

"6222 sayılı yasa kapsamında işlem yapılan şahıs sayısı bu sezon yüzde 21 azaldı"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) verilerine göre, toplumsal olaylarda 2016'dan beri yüzde 22 artış yaşandığını, müdahale oranlarının ise yüzde 2'den yüzde 0,7'ye gerilediğine dikkati çeken Soylu, geçen temmuz ayında "sporda şiddetin önlenmesi" konulu 6222 sayılı kanunda da birtakım değişikliğe gittiklerini hatırlattı.

Bakan Soylu, "Tüm branşlarda 2018-2019 ile 2019-2020 sezonlarının ilk 15 haftası karşılaştırıldığında oynanan müsabaka sayısı aynı olmasına rağmen 6222 sayılı yasa kapsamında işlem yapılan şahıs sayısı bu sezon yüzde 21 azalmış, 1856'dan 1467'ye düşmüştür. Müsabaka düzeninin bozulmasına sebep olan olayların yaşandığı müsabaka sayısı ise yüzde 46 azalış göstermiştir." diye konuştu.

Son zamanlarda FETÖ'nün TBMM'ye sızdırdığı bir milletvekili marifetiyle sürekli gündeme getirilmeye çalışılan bu iddialar, tutarsızdır, temelsizdir, yalandır ve iftiradır.""Avrupa 'Ne olursunuz bizi kurtarın' diyecek"

İçişleri Bakanı Soylu, terörü sadece Türkiye için bitirmek isteyerek güvenliği sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Çok yakın bir zaman dilimi içinde içerinizdeki arkadaşlardan Avrupa'dan başta Almanya olmak üzere sizden destek ve yardım isteyecekler. 'Gelin bizi bu PKK teröründen, FETÖ anlayışından, bizim milletimizi huzursuz hale getirmek isteyen bunlardan kurtarın.' diyecekler. O zaman neler kaybetmiş olacaklar, biz o zaman o yangının neresine yetişeceğiz, bunu bilmiyorum. Türkiye'den ve emniyet teşkilatından yardım istemek zorunda kalacaklar, imdat isteyecekler, alarm çalacaklar ve 'Ne olursunuz bizi kurtarın.' diyecekler."

KADES'e 16 binden fazla ihbar geldi"

Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da değinen Soylu, pek çok kadının uygulamadan haberdar olmadığını dile getirdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet konusunda çalışma yapan, söz söyleyen, dans eden kesimlerden bu uygulamamızın tanıtımı konusunda yeterli ve samimi bir destek gördüğümüzü söylememiz maalesef mümkün değil. Bunu kendi gayretimizle yaygınlaştırmamız lazım. Şu ana kadar KADES'e 16 binden fazla ihbar geldi, bunların yarısı gerçek ihbar. Kim bilir kaç cinayeti önledik. Yaygınlaştırdığımız ölçüde netice alıyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'ndeki "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Konferans Salonu"na, 15 Temmuz'da şehit düşen polis memuru Demet Sezen'in adının verildiğini sözlerine ekledi.