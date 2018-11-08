İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek ve çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Erdil, daha sonra Vali Çakacak ile Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 6'ncı toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Erdil'in programları basına kapalı gerçekleştirildi.