"İçimizdeki bu hainler temizlendikçe TSK'nın gücü arttı"

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekten bizleri son derece rahatsız etti, yordu, birtakım sıkıntılar doğurdu. Ama şu gerçeği de unutmayalım, içimizdeki bu hainler temizlendikçe, üniforma giymiş bu hainler içimizden atıldıkça Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamadı, bilakis gücü arttı." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar'ın ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Ankara garnizonunda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla dün Ankara'da yaşayan şehit yakınlarına Gazi Orduevi'nde iftar verildi.

Orgeneral Akar, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını, "Şehitlerimizin emaneti, başımızın tacı, çok değerli anneler, babalar, eşler, sevgili evlatlar hoş geldiniz." sözleriyle selamladı.

Akar, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin gösterdikleri fedakarlıkların asla unutulmayacağını, cennet vatanda rahat ve huzur içinde özgürce yaşamanın aziz şehitlere borçlu olunduğunu ifade etti. Akar, "Şehitlerimizin yani sizin çocuklarınız, babalarınız, eşleriniz, asil milletimizin yiğit ve kahraman evlatları daima gurur ve onur timsali olarak bizim hatıralarımızda yaşayacaklar." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, bırakılmayacağını, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu vurgulayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa ile belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda yurt içinde ve dışında başta terör olmak üzere her türlü tehdit ile tehlikeye karşı ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü, egemenliği ile e bağımsızlığı için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekti.

Orgeneral Akar, asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başında olduğunu belirterek, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla, aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğine dikkati çeken Akar, şunları belirtti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekten bizleri son derece rahatsız etti, bizleri son derece yordu, birtakım sıkıntılar doğurdu. Ama şu gerçeği de unutmayalım, içimizdeki bu hainler temizlendikçe, üniforma giymiş bu hainler içimizden atıldıkça Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamadı, bilakis gücü arttı."

Terörle mücadele harekatının yanı sıra milletin birlik ve bütünlüğüne, barış ile huzuruna katkı sağlamak maksadıyla birinci aşamada Güneydoğu'da çukur operasyonlarının başlatıldığını anlatan Akar, vatanın birlik ve bütünlüğüne kasteden hain teröristlerin hendeklere gömüldüğünü vurguladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla icra edildiğini, harekat sonucunda 3 bin dolayında en azılı DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın da başarıyla sürdüğünü, burada da 4 bin 481 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Orgeneral Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi şehitlerimizin tek bir damla kanı dahi yerde kalmamıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu bildiren Akar, bununla birlikte Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mavi vatanda ve Kıbrıs'ta ülkenin uluslararası hukuk ile anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli faaliyetlerin de kararlılıkla yürütüldüğünü aktardı.

Akar, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görev ile harekatları kapsamında Afganistan'dan Kosova’ya, Katar'dan Somali'ye kadar pek çok bölgede dünya barışına ve istikrarına katkı sağlamaya devam edildiğini dile getirdi. Akar, TSK'nın Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkenin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığının korunması başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri yerine getirme azim ve iradesinde olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, yürütülen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifa, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Şehit çocukları Akar'ın hitabı sırasında konuşma kürsüsünün etrafını sararak oyunlar oynadı. Akar, iftarda yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



