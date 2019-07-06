İç çamaşırına içine koyduğu tabanca ateş aldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, iç çamaşırına sakladığı tabancayı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkuş (32) arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Karaman'a geldiği sırada...