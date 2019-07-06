İç çamaşırına içine koyduğu tabanca ateş aldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişi, iç çamaşırına sakladığı tabancayı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkuş (32) arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Karaman'a geldiği sırada Karaman-Ereğli kara yolundaki jandarma kontrol noktasında araçları durdurdu.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis silaha el koyarken, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme yaptı.