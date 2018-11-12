İç çamaşırına gizlediği uyuşturucu madde ile yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenleyen polis, ikamet sahibi şahsın iç çamaşırında metamfetamin ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı...