İç Anadolu'ya yeni bir kayak merkezi kazandırılıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Derbent ilçesinde, 2017 yılının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de de yayımlanarak "turizm bölgesi" ilan edilen Aladağ, İç Anadolu'nun yeni kayak merkezine ev sahipliği yapacak.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, bir otelde, düzenlediği basın toplantısında, Konya merkeze yarım saat uzaklıktaki Aladağ Kayak Merkezi'nin hem Konya hem de diğer illerdeki vatandaşlar için cazibe merkezi olacağını söyledi.

Bölgenin, yapılacak kayak merkezi ve çeşitli tesislerle, vatandaşların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak hoş vakit geçirebileceği bir ortama dönüşeceğini belirten Acar, "Burası 'turizm bölgesi' ilan edilmeden önce, kullanmamız mümkün görünmüyordu. Ancak gelinen süreçte, inşallah bu yılın sonunda, 17 Aralık 2018'de buranın açılışını planladık. Cumhurbaşkanımızla birlikte açılışını yapıp, inşallah burayı vatandaşların hizmetine sunacağız. Konyamız kış sporlarıyla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Projenin İç Anadolu Bölgesi için önemli bir kazanım olacağının altını çizen Acar, şunları kaydetti:

"Konya'da, bozkırda kayak merkezi yapılmış olacak. Buna, Allah'ın Konya'ya ve Derbent'e bir nimeti olarak bakıyorum. Şartlar o kadar uygun ki, eğim 15 derece. Kayağa yeni başlayanlar Uludağ'da bazı kazalar geçirebiliyor ama bizim burada 15-12 derecelik eğimlerle istediğiniz kadar düşün, bir mahsuru yok. Düşer kalkarsınız, kolayca öğrenirsiniz. "

Acar, bölgenin uluslararası yarışların da yapılabileceği şekilde düzenleneceğini, öncelikle bölgeye trafolarla enerji nakli, içme ve atık su tesisleri yapacaklarını, telekominikasyon hizmetinin hazırlanacağını ve çocukların eğitimi için yürüyen bant ile kayak okulunun yapılacağını söyledi.

"Mavi lift" adı verilen bin 460 metrelik birinci etap telesiyej yapacaklarını anlatan Acar, "Daha sonra 5-6 kilometrelik kayak alanları oluşacak. Ayrıca orada misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tesisler inşa edilecek. Tabii burada sadece kış sporları olmayacak. Kış bittikten sonra da burada 4 mevsim doğa sporları icra edilecek. Buranın Türkiye'de en iyi 5 kayak merkezinden biri olması için gerekli çalışmaları yapacağız."

Toplantının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile bir araya geleceğini belirten Acar, Kalkınma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının da desteğini alarak bölgeyi hizmete sunacaklarını aktardı.