İç Anadolulu şehit aileleri Niğde'de bir araya geldi

NİĞDE (AA) - İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Aileleri derneklerinin başkanları Niğde'de buluştu.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Aksaray, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat şehit aileleri ve gazi aileleri dernek başkanları bir araya geldi.

İstişarelerde bulunan dernek başkanları, toplantı sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Dernek Başkanı Ömer Demir, birlikteliklerini ve devletten taleplerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin birlik beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete koşan şehitlerimizin ailelerinin ve arkadaşları şehit olurken kendisi gazi olan gazilerimizin taleplerini paylaşmak istedik. Evli şehitlerimizin anne veya babasının ve gazilik unvanı alan gazilerimizin engel durumuna bakılmaksızın araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını, gazilerimize ikinci istihdam hakkı, gazilerimize 3600 günde emeklilik hakkı verilmesini, faizsiz konut kredilerinden evli olan şehitlerimizin anne veya babasının yararlandırılmasını ve maaşlarının dengelenmesini, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde darbeci generaller tarafından imzalanan şehadet belgelerinin tespit edilip değiştirilmesini, devletimizden talep ediyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu duygularla şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı hayatlarını devam ettiren gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz."

Demir, programa, destek veren Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rıfat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'e de teşekkür etti.

Dernek başkanları toplantının ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.



