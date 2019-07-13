İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
KONYA (AA) - Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'de sağanak ve gök gürültülü sağanak...
KONYA (AA) - Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.