İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'de sağanak ve gök gürültülü sağanak...