İç Anadolu'da

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Tüfenkçi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin müstesna günlerinden olan TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Tüfenkçi, "Türk milletinin egemenliğini kesin olarak ilan ettiği ve tarihin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Dünyada çocuklara bayram hediye edilen ve bütün dünyayla bu bayramı paylaşan ilk ve tek ülkeyiz. Atatürk, gençlerimize ve çocuklarımıza yarınları emanet ederek onlara ne kadar değer verdiğini tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Törende şiir okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, 23 Nisan konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kutlamalar kapsamında Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Reyyan Zeynep Karabay, valilik makamına oturdu.

- Kayseri

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağı temalı peyzajla dünya rekorunun kırıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı'nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Besime Özderici Ortaokulu'nda devam eden programda öğrenciler halk oyunları ve bayrak gösterisi sundu, şiir okudu.



Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinlik, 4. sınıf öğrencisi İrem Sena Özdemir'in Vali Süleyman Kamçı'ya Türk bayrağı hediye etmesiyle son buldu.

Kutlamalara, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, törenin ardından partililerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda alternatif çelenk koyma töreni düzenledi.

- Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Bozok İlkokulu bahçesinde devam etti.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Yazıcı, "Milli egemenlik iç görünüşü itibariyle milletin kendi kendini idare etmesini, dış görünüşü ile de milletin özgür ve bağımsız yaşamasını ve milletin bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Millet, kendisini oluşturan bireylerin toplamından farklı olarak onların birleşip, kaynaşmasından oluşan ve bağımsız bir kişiliği olan gelişmiş bir toplum düzenidir. Egemenlik ise milletin genel iradesidir. Bu irade, hakim güç ve iktidar olarak millete aittir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerle tören sona erdi.

Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki Atatük Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kırşehir Valiliği’nde devam etti.

Cacabey Ortaokulu öğrencisi Elif Bıyık, temsili olarak valilik makamını devraldı. Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'i arayarak, okullarındaki tel örgülerin yenilenmesini, İl Emniyet Müdürlüğünden de giriş çıkışlardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Vali Vekili Adnan Kayık, burada yaptığı konuşmada, şimdinin çocuklarının geleceğin yöneticileri olacağını ifade ederek, Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Sırrı Kardeş İlk ve Ortaokulu'ndaki törende de öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Kayık ve diğer protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

- Nevşehir

Nevşehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahasındaki tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kentteki çeşitli okulların öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekiplerinin gösterisinin yanı sıra bazı öğrenciler Hint ve Japon halk danslarını sergiledi.

Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından köpek gösterisi sunuldu.

JAKEM'de eğitim alan köpekler, oluşturulan parkurda patlayıcı ve personel arama, itaat ve suçluyu etkisiz hale getirme gösterilerini başarıyla sahneledi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.

- Niğde

Niğde'de Selçuk İlkokulu öğrencileri, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Makama temsili oturan 4. sınıf öğrencisi Ecrin Erdal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan'ı arayarak okuluna basketbol ve voleybol sahası yapılmasını istedi.



Vali Şimşek Yılmaz ziyaretten dolayı teşekkür ederek, öğrencilere hediyeler verdi.

Tören, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi ve benzeri bulunmayan milli bir bayram olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardında öğrenciler şiir okudu, halk oyunu, geleneksel çocuk oyunları ve jimnastik gösterisi sundu. Çocuk şarkılarının söylendiği programda, minik öğrencilerin "Bir Başkadır Benim Memleketim" gösterisi vatandaşlardan beğeni topladı.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Sivas

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Dünyada kendi mücadelesinde irade gösteren, bu irade ile bağımsızlığını kazanan ve bunu Cumhuriyet ile taçlandıran başka millet yoktur. Bu millet, insanlık tarihi boyunca kurduğu devletlerle bütün insanlığa hakkı, adaleti, medeniyeti, sevgiyi ve hoşgörüyü taşımış, tarihte önemli bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli dans gösterileri sundu.

Programa Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.



Daha sonra Vali Gül ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Burciye Medresesi'nde düzenlenen "Çocuk Şenliği"ne katıldı.

Şenlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Öte yandan CHP Sivas İl Başkanlığınca da Atatürk Anıtı'nda alternatif çelenk sunma töreni yapıldı.