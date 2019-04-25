KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Evet, bir işsizlik sorunu var ama bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. İspanya'da, İtalya'da ve Avrupa'nın diğer kentlerinde veya dünyanın diğer gelişmiş ekonomilerinde insanlar üniversiteden mezun olur olmaz iş mi buluyor? Gerçekçi olmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde üniversitenin kampüsünde, bölgedeki 9 üniversitenin katılımıyla düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, sloganlarının "Yetenek her yerde" olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini dile getiren Atay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 20 yıl önce 76 üniversite vardı. O zaman evladı olan insanlar da 'Bizim gencimiz çok ama üniversite yok.' diyorlardı. Sadece son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki kararlılığıyla üniversite sayımızı 206'ya yükselttik. 'Peki bu sayıya ulaştık ama işsizlik sorunu var.' diyorlar. Evet, bir işsizlik sorunu var ama bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. İspanya'da, İtalya'da ve Avrupa'nın diğer kentlerinde veya dünyanın diğer gelişmiş ekonomilerinde insanlar, üniversiteden mezun olur olmaz iş mi buluyor? Gerçekçi olmak zorundayız."

- "Öğretim üyesi sayımızı 80 binden 180 bine çıkardık"

Atay, görevlerinin üniversitelerdeki nitelik farkını ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burada 60'tan fazla kamu kuruluşu var. 180'in üzerinde de bölgesel ve ulusal olan şirket var. Bu organizasyon sekizinci ve son organizasyondur. Burada olmaktan dolayı da son derece memnunum. Sadece üniversite binası mı yaptık? Hayır. Öğretim üyesi sayımızı 80 binden 180 bine çıkardık. Yurt, burs ve kampüs ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Biz Türk milletiyiz, sıkıntıyı önümüze alırız ve sonra da onu çözeriz. Öyle ağlayıp, sızlamayız."

- "Bu organizasyon karşılığını buldu"

Organizasyonun son derece etkin olduğunu aktaran Atay, "Üniversite açmasaydık da OECD liginin en gerisinde mi kalsaydık? Elbette üniversite yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Biz yaptığımız işten ve geldiğimiz noktadan memnunuz. Bu organizasyon karşılığını buldu. 2-3 yıl sonra Türkiye'nin her yerindeki gençler kendisinin bir yetenek olduğunu keşfedecek ve Ankara'daki, İstanbul'daki üniversitelerde okuyan öğrenciler gibi yarışa girecek, hak ettiği kariyere sahip olacak." diye konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de fuarı düzenlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki gün sürecek fuarda ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi 200'e yakın firmanın yer aldığı stantlarda öğrenciler, alanlarında sektörün öncü isimleriyle tanışma ve önemli iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

Ayrıca fuar süresince çok sayıda yarışma, atölye çalışmaları, vaka analizleri, kariyer ve gelişime yönelik eğitimler de gerçekleştirilecek.

Fuara Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, rektörler, belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.