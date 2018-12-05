İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu Kurucusu merhum İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla Kale Grubu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün kazananları belli oldu.

Önceki yıl hayata veda eden Türk sanayisinin duayenlerinden hayırsever İbrahim Bodur adına Kale Grubu ve proje ortağı, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka Türkiye tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllerin kazananı açıklandı.

Bu yıl, "daha iyi bir gelecek için değer bilmek kadar değer katmanın da fark yaratacağına işaret etmek" amacıyla "Hayata Değer" temasıyla gerçekleştirilen, Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerinin ödüllendirildiği programın kazananları, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur'un kendisinin ve Kale ailesinin hayattaki rol modeli, ilham ve güç kaynağı olduğunu ifade ederek, ondan devraldıkları değerlerin en büyük miras olduğunu söyledi.

Bodur'un genç yaşta Anadolu'da kalkınmanın önünü açtığını dile getiren Okyay, "Ne mutlu ki önce binleri, sonra on binleri hayaline ortak etmeyi başardı. Kendini, önce çukurda bulunan çorak bir yöreyi, ardından ülkesini kalkındırmaya ve dönüştürmeye adadı." dedi.

Okyay, Bodur'un, değişimin önünü açan cesur, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımını bu ödül töreniyle yaşatmayı amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kale Grubu olarak 61. yılımızı kutlarken, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlattığımız İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü bizim için ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Ödülü, bu bakış açısıyla yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda yaşamları iyileştirmek için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmak, onların yarattığı pozitif etkiye destek olmak için düzenliyoruz. En büyük arzumuz, bu gönül projemizin İbrahim Bodur’a yaraşır şekilde uzun soluklu olması, sürdürülebilir etki yaratması ve kalıcı bir iz bırakması."





- "Sosyal girişimciliğe daha fazla dikkat çekilmesini istedik"





Zeynep Bodur Okyay, Türkiye'de sosyal girişimciliğe daha fazla dikkat çekilmesine ve bu alanın gelişmesi için farkındalığın artmasına katkı yapmak istediklerini ifade ederek, bu yolculukta proje ortakları olan Ashoka Türkiye'ye değindi.

Ashoka Türkiye'nin dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik ağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın 92 ülkesinde 3 bin 500'den fazla sosyal girişimciyle yakından çalışıyor, etkilerini artırmaları için onları destek ağlarıyla buluşturuyor. Hem ödül programının içerik ve süreç tasarımında hem de sosyal girişimcilik ekosistemine ulaşılmasında Ashoka ile güç birliği yaptık. Ortak hedefimiz, Türkiye'nin sosyal girişimlerini daha bilinir hale getirmek, işlerinin sürekliliğini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak. Birlikte Türkiye’nin dört bir köşesinde, sistematik etkiyi hedefleyen sosyal girişimcilerle tanıştığımız için mutlu ve umutluyuz."

Okyay, sosyal girişimcilerin, bugünün kronik sorunlarına faaliyet gösterdikleri alanlarda yenilikçi, kalıcı ve etkili çözümler geliştiren "değişim öncüleri" olduğunu, sosyal girişimcileri, Türkiye ve dünya için geleceğin hem habercileri hem de mimarı olarak gördüklerini söyledi.

Ödül programında hep daha iyiyi hedeflediklerini dile getiren Okyay, bu yıl ödül programlarını "Hayata Değer" temasıyla kurguladıklarını bildirdi.

Okyay, "Daha iyi bir gelecek için değer bilmek kadar değer katmanın da fark yaratacağına işaret ettik. Bu sene yine farklı olarak, erken aşama, ileri aşama ve iş birliği olmak üzere üç ayrı kategoride başvuru aldık. İş birliği ödülü ile bir ilke imza attık. İş birliği, sosyal girişimciliğin DNA'sında var ancak bu kategoriye ödül vererek sosyal girişimcilik ekosistemini büyütürken, kurumlar ve kişiler arasındaki iş birliğini özel olarak teşvik etmeyi amaçladık." dedi.





- "Bir yarışmanın çok ötesine geçti"





Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu da Kale Grubu ile güçlerini birleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını, bu sayede 2 yıldır Türkiye'nin yerelinde fark yaratan sosyal girişimcileri daha iyi tanıdıklarını, grubun üst yönetimi ve kurumsal iletişim ekipleriyle yakın çalıştıklarını anlattı.

Bu yıl hem erken hem ileri aşama sosyal girişimciler için kategoriler açtıklarını bildiren Meydanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem yolun başındaki sosyal girişimcileri desteklemenin önemini vurgulamak hem de çalışmalarını bir raddeye getirmiş sosyal girişimcilere 'sonraki aşamada yanınızdayız' demek istedik. Bu yıl bir de iş birliği kategorisi açarak sosyal etki ve sosyal inovasyon için olmazsa olmaz bir konuyu, farklı aktörlerin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurgulamak istedik. Bu yönleriyle yarışma, Türkiye için bir ilki hayata geçirmiş ve bir yarışmanın çok ötesine geçmiş oldu."





- Ödüller "hayata değer" katanların oldu





Konuşmaların ardından İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü kazananları sahiplerini buldu.

Bu yıl başvurular, belli bir bölgede pilot uygulaması bulunan "Erken Aşama", geniş bir bölgede uygulaması bulunan "İleri Aşama" ile Türkiye'de bir ilk olan ve sektörde övgüyle karşılanan, iki birey veya kurum arasında geliştirilen iş birliği başvurularının kabul edildiği "İş Birliği" kategorisinde değerlendirildi. Geçen yıla oranla 2 kat daha fazla başvuru yapılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi de dahil Türkiye'nin dört bir yanından başvuru aldı.

"Erken Aşama" kategorisinde, sosyal medya ve diğer online araçları kullanarak işitme engelli ve sağır bireylere Türk işaret dili destekli eğitim veren "Anlatan Eller" projesiyle Pelin Baykan, ödüle layık görüldü.

Bugüne kadar 250 bin öğrenciye 15 milyon TL burs dağıtılmasını sağlayan "E-Bursum" ile "İleri Aşama" kategorisinin kazananı Mesut Keskin oldu.

Türkiye'deki tüm balıkçı kooperatiflerini bir araya getiren ve tüm ortakları erkek olan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği'nin sonuna kadar destek verdiği "Türkiye'nin Kadın Balıkçıları", "İş Birliği" kategorisinde ödül kazandı.





- Kazananlar, Kale ailesinin bir parçası





İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nü kazanan sosyal girişimcilere 50 bin liralık ödülün yanı sıra Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın öğrencilerinden, ödül gecesinde de hazır bulunan seramik sanatçısı M. Tüzüm Kızılcan'ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.

Kale Grubu, kazananları ile arasındaki bağı koruyarak hepsini Kale ailesinin bir parçası haline getiriyor. 2017 yılının kazananları ile Kale Grubu, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile başlayan iş birliklerini ileriye taşımak için çalışmalarda bulundu.



