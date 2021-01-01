İbo Show 2020 - Yılbaşı Bölümü Tek Parça Full İzle Youtube

Milyonların özlediği ‘İbo Show’ 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında. Yılbaşı bölümünün konukları Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer. İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hala devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır.