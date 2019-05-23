İbn Haldun Üniversitesi 4. All Azimuth Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Sosyal bilimler alanında araştırma üniversitesi olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), Bilkent Üniversitesi iş birliği ile İHÜ Süleymaniye yerleşkesinde 4. All Azimuth Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

Batı dışı dünyada ana akım uluslararası ilişkiler teorileri haricinde saygın akademisyenlerce kabul edilmiş yaklaşımların ağırlıklı olarak ele alındığı 4. All Azimuth Çalıştayı, "Dialogue in Core Periphery IR" başlığıyla İbn Haldun Üniversitesinin Süleymaniye yerleşkesinde gerçekleştirildi.



Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Barış Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi (CFPPR) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya; Mısır, İsveç, Hindistan, Arjantin, İngiltere gibi pek çok farklı ülkeden alanında yetkin bilim adamları katıldı.



Yerel kaynaklardan beslenen, kuramsal ve felsefi yaklaşımlar öne süren çalışmaları teşvik etmek, bu anlamda, çevre ve merkez arasındaki diyaloğa katkıda bulunmak ve ikisi arasındaki geleneksel, kuramsal, yöntemsel, coğrafi, akademik ve kültürel sınırların ötesine geçmek amaçlanan çalıştayda toplam 15 akademik sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayın son aşamasında yapılan yuvarlak masa toplantısında tartışmaların genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

- "Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz"







İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk çalıştayda "İslam'da İnsan Hakları" başlıklı bir sunum yaptı.

İHÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse de konuşmasında, "Sloganı 'Fikri Bağımsızlık' olan bir üniversite olarak uluslararası ilişkiler alanında daha çoğulcu ve evrensel bir teorik anlayışı konu edinen böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda İhsan Doğramacı Barış Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ersel Aydınlı, İbn Haldun Üniversitesi’nin çalıştaya ev sahipliği yapması dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi. İHÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Heba Raouf Ezzat ve Prof. Dr. Erik Ringmar'ın sunumları ile katıldığı çalıştay, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.