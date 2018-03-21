İbn Haldun ile Hamad Bin Halifa üniversiteleri arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Katar'ın Hamad Bin Halifa Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Kayabaşı'ndaki yerleşkesinde düzenlenen törende, anlaşmaya İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Hamad Bin Halifa Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed M. Hasnah imza attı.

Şentürk, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'ın İslam dünyasının vizyoner ülkelerinden biri olduğunu ve bir taraftan muhafaza ettikleri İslami kültürle diğer taraftan da sergiledikleri modern yaklaşımla Türkiye'yle güçlü benzerlikleri olduğunu belirtti.

Katar'daki vizyoner üniversitelerden biri olan Hamad Bin Halifa üniversitesiyle ilişkilerini genişletmek istediklerini dile getiren Şentürk, ''Bu anlaşma öğrencilerin ve akademisyenlerin değişimini içeriyor. Ortak eğitim programları, araştırma projeleri, atölye çalışmaları, sempozyumlar ve panellerin yapılmasını içeriyor. Bu iki üniversite ortak diploma programları yapacak. Bir de iki üniversitenin de güçlü olduğu alanlarda birliktelik yapacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şentürk, araştırma üniversitesi olan İHÜ'de öğrencilerin yüzde 75'inin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Biz Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde eğitim veriyoruz. Bizim Katar'daki bir üniversiteyle Arap ve İslam dünyasından kaliteli üniversitelerle iş birliği yapmamız, Arapça eğitimimize çok önemli destek olacak. Diğer taraftan Orta Doğu'yu tanımamıza bir köprü olacak. Körfez çalışmaları ve Orta Doğu araştırmaları üzerinde güzel çalışmalar yapabileceğiz. Bizim öğrencilerimiz de oraya gidecekler. Katar'da Türkçe çok popüler bir dil. Katarlı gençler Türkçe öğrenmek istiyorlar. Özellikle Türk filmlerinden birçok Türkçe kelimeyi zaten öğrenmişler. Buranın onlar için cazip olacağını düşünüyorum. Bizim öğrencilerimizin de Katar'a giderek yurt dışı tecrübesi kazanmaları, bir Orta Doğu ülkesini tanımalarının yapacakları araştırmalar bakımından çok etkili olacağını düşünüyorum."

Hamad Bin Halifa Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed M.Hasnah da Türkiye ve Katar ilişkilerinin son yıllarda hızla arttığını belirterek, iki üniversite arasında imzalanan anlaşmanın taraflara birçok fırsatın önünü açacağını söyledi.

Akademisyenler arasında değişimlerin gerçekleşeceğini, yeni fikir çalışma alanlarının ortaya çıkacağını dile getiren Hasnah, şöyle devam etti:

"Bu alanların tümü de iki ülke ilişkilerine ve tabii ki bölgenin çıkarlarına da katkı sağlayacak gelişmeler olacak. Kararlı öğrenciler Türkiye'de olmaktan mutluluk duyacaklar ve bu konuda da şimdiden heyecanlılar. Özellikle İbn Haldun Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarıyla bir araya gelmekten büyük bir keyif alacaklar. Çünkü farklı bir ortamda yaşananlara, düşünülenlere ve konuşulanlara tanıklık etmek onlar için de gerçekten önemli. Bu şekilde de ortak bir bilinç ve fikir ortaya çıkacak. Özellikle son günlerce bölgenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulmanın ortak bir akılla yolunu açacak bir girişim olacak.''