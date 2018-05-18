İBB'den ilçe belediyelerine 150 milyon liralık yardım

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol yapım, bakım, onarım ve asfalt kaplama uygulamalarında kullanılması için 39 ilçe belediyesine 150 milyon liralık yardım yaptı.

İlçe belediye başkanlıklarınca yolların yapım, bakım ve onarımı, alt-üst yapıların rehabilitasyonunda kullanılmak için İBB'den mali destek talebinde bulunuldu.

İBB Yol Bakım ve Onarım Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, ilçe belediyelerinin bu talebini, 14 Mayıs'ta Plan ve Bütçe Komisyonu'na iletti.

Komisyonun olumlu değerlendirdiği teklif, İBB Meclis toplantısında ele alındı. 39 ilçeye 150 milyon lira yardım önerisi, İBB Meclisi'nde görüşürken CHP grubu, dağılımın adil olmadığını gerekçe göstererek itiraz etti.

CHP Grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, en fazla yardım alan 15 ilçe belediyesinin içinde bir tek CHP'li belediyenin bulunmadığın belirterek, hakça bir dağıtımın söz konusu olmadığını ve dolayısıyla bir adaletsizlik yapıldığını savunarak, bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz ise yardım miktarının bazı kriterler baz alınarak belirlendiğini, dolayısıyla hiçbir belediyeye haksızlık yapılmadığını anlattı.

Yılmaz, "Bu yardımlar yapılırken ilçedeki nüfus yoğunluğu, yüz ölçümü büyüklüğü, yolların uzunluğu ve gelişmişlik indeksi dikkate alınıyor. En fazla nüfusu olan ve en büyük ilçeye ve diğer kriterlere göre daha fazla yardım ediliyor. Bu nedenle haksızlık ve adil olmayan bir dağılım söz konusu değildir." dedi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İBB'nin 39 ilçeye yapılacak 150 milyon liralık yardımı, Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhabir: Adem Demir