İBB'den 'fetih' filmi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 565. yılı dolayısıyla film hazırladı.

#İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü yarın kutlanacak https://t.co/S5H90HeaHZ pic.twitter.com/Dp9j7J8n48

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 28, 2018

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çekim süreci ve uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen film, yaklaşık 1,5 ayda tamamlandı.

Puslu bir günde kadırgalarını karadan Haliç'e indirme emri veren Fatih Sultan Mehmet Han ve fedailerinin, atlarını deniz üzerinde koşturarak, günümüze sürmesiyle açılan filmde, Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri, liderleri yüzyıllar süren şanlı yolculuğa selam vermesi dikkati çekiyor.

Çekimleri İstanbul ve çevresinde 12 günde tamamlanan filmin, özel at ve eğitmenler eşliğinde savaş ve fetih koreografileri eşliğinde seyircisine görsel şölen sunuluyor. Yurt içi ve yurt dışında özel efekt şirketleri eş zamanlı çalışarak CGI, özel efekt, tarihsel mekan resimlerinin yapımını kısıtlı süre içerisinde hazırladı.

Ayrıca filmin müziklerini hazırlayan Mehteran'ın eşsiz tınısı ve orkestranın besteleriyle sunduğu coşku, görselliği müziğin ihtişamıyla birleştiriyor.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç