İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkanı sağlayan besleme hatları kademeli olarak devreye aldı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, kent genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor.

"Besleme hatları" olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.

Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem / deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.

Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, istanbulkartında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.

Muhabir: Adem Demir