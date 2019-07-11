İBB Meclisi, İmamoğlu'na borçlanma yetkisi verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, borçlanma yetkisi talebinde bulunan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılması için yurt içi bankalardan 1 milyar 525 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.

23 Haziran seçimlerinden sonra İBB Başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü aracılığıyla borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlük tarafından hazırlanan teklifte, belediyenin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmesi gerektiği belirtilerek 1 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi verilmesi istendi.

Teklifi değerlendiren Plan ve Bütçe Komisyonu hazırladığı raporda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 28 Kasım 2018 tarihinde İBB Meclisince onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma öngörülmüştür. Bu tutarın, İBB 2019 Yılı Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 1 milyar 525 lira iç borçlanma, 1 milyar 675 lira dış borçlanma olarak tasnif edilmiştir." denildi.

Komisyon raporunda istenilen 2 milyar 225 milyon liralık miktarın değil, 1 milyar 525 milyon lira borçlanmaya gidilebileceğine vurgu yapılarak "Yurt içi bankalardan borçlanma yapılabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zamanı, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu, komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilerek olayı meclis gündemine sevk etti.

Konu Saraçhane'deki binada yapılan meclis toplantısında ele alındığı sırada tartışmalar yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Ediz Zeyrek, komisyonda istenilen miktarda bir borçlanma yetkisinin çıkmadığını belirterek durumu eleştirdi.

Bunun üzerine ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, bir önceki yıl belirlendiği gibi hiçbir kısıntıya gidilmeden en üst seviyede iç borçlanma yetkisi verildiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu ise 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma yetkisi talebinde bulunmalarının gerekçelerini anlattı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha büyük borçlanmaları ihtiyacı olduğu bir kesinliktir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İBB'nin borçlanma ihtiyacı 2 milyar 225 milyon değildir. Daha yüksektir. Bununla ilgili tespitlerimizi daha önce burada sunduk. Meclisin yetkisi bu değerdedir. Belirtmek isterim ki merkezi hükümetten yani Maliye'den ve İller Bankası'ndan gelen rakamdan bile ilk 6 ayda 1 milyara yakın bir azalma olmuştur. Dolayısıyla mevcut ekonomi ortamında bu borçlanma değeri çok daha yukarı çıkmıştır. Keşke bu yönüyle komisyonumuz bunu değerlendirseydi. 'Daha iyi olurdu' diye düşünüyorum."

Tartışmalardan sonra İmamoğlu, raporu oyladı. Borçlanma yetkisi oy birliğiyle karara bağlandı.