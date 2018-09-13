İBB 'Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonları' kuracak

İSTANBUL (AA) - "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyner Projesi" çerçevesinde toplanan, pet şişe ve alüminyum atıkların karşılığında vatandaşın istanbulkartlarına kontör yükleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevrenin korunması için yeni bir projeyi daha hayata geçirecek.

Edinilen bilgiye göre, atıklardan gelir elde eden firmalar, cam, pet ve metal türevi atıkların evsel atıklarla karışmasının önüne geçilmesi için bir çalışma yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri bir çalışma başlattı ve kent genelinde Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin rapor hazırladı.

Hukuk ile Çevre ve Enerji Komisyonu'nun olumlu görüş bildirdiği rapor, İBB Meclis toplantısında ele alındı. İBB Meclisi, İstanbul genelinde temizlik, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardan seçilecek noktalara yoğun olarak oluşan cam, pet ve metal türevi atıkların evsel atıklara karışarak düzenli depolama alanlarına taşınmasını önlemek ve halkı geri dönüşüm konusunda teşvik ederek bilinç düzeyinin artırılması amaçlandığı "Akıllı Mobil Atık Artırma İstasyonları"nı kurulmasını oy birliğiyle kabul etti.

Kent genelinde tespit edilecek yerlerde yapılacak istasyonlarla vatandaşların temizlik ve atık toplama konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığının arttırılması sağlanacak.

Bu karara göre, Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonlarında, atıklarının doğrudan geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi ve getirdikleri atık başına atığın piyasadaki değerince vatandaşa teşvik amaçlı promosyon verilmesi planlanıyor.

Belediye belli oranda pay alacak

İstasyonlar sayesinde hem düzenli depolama tesislerine atıkların gelmesi engellenecek hem de geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak hukuki ve sosyal sorumluluğun yerine getirilmesine katkı sağlanacak.

Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonları'nın yerleştirilmesi, yapım maliyetlerinin üçüncü şahıslarca karşılanması, söz konusu alanlarda ambalaj atıklarının evsel atıklara karışmasını engelleyici, teşvik amaçlı promosyon verilerek halkın bilinç seviyesinin artırılmasını sağlayıcı işletme yaptırılmasını içeren çalışma kapsamında, işletme süresince de elde edilen gelirden belediyeye belli bir oranda pay verilecek.

"Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonlarının Yaptırılması ve İşletilmesi" işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre 5 yıl süreyle ihale edilecek.

Meclisin istasyonların yapımı ve işletilmesi için yetki verdiği İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın ihale sürecinin başlatılması için talimat vereceği belirtiliyor.

Muhabir: Adem Demir